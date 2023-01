Campagne de reboisement des zones forestières endommagées d’Ennahli par les incendies

Une campagne de reboisement des zones touchées par les incendies survenus dans la zone forestière d’Ennahli (Gouvernorat de l’Ariana) a été organisée dans la région à l’initiative du collectif ” Les habitants de Riadh Andalous “.

Cette campagne a connu la plantation d’un millier d’arbres, la faveur d’une mobilisation du tissu associatif et la participation d’élèves bénévoles d’un établissement d’enseignement privé dans la région, a indiqué à l’Agence TAP, Bassem Jmal, activiste de la société civile.

” Le processus de reboisement des zones forestières endommagées par les incendies, est très coûteux, ce qui a poussé le ministère de l’agriculture à conclure des accords de partenariat avec un certain nombre d’associations et d’organisations de la société civile et des municipalités “, a souligné, pour sa part, le représentant de la direction générale des forêts à l’Ariana.



La campagne s’est déroulée en partenariat avec la municipalité de l’Ariana, la direction générale des forêts et le commissariat régional de l’agriculture et de la pêche, a ajouté la même source.

Pour rappel, la zone forestière Ennahli a été touchée par plusieurs incendies au cours des dernières années, dont le plus ravageur fut l’immense incendie du 6 juin 2014 ayant détruit environ 60 hectares d’arbres forestiers. Un autre incendie d’une vigueur moindre s’est également déclenché en 2016 faisant des dégâts conséquents dans le périmètre.