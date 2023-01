Des parkings vélos à la Marsa inaugurés bientôt par l’association Vélorution, A quand de nouvelles pistes cyclables?

Des parkings vélos à la Marsa seront inaugurés bientôt par l’association Vélorution Tunisie. Belle initiative pour les utilisateurs de vélos qui sont de plus en plus nombreux dans la région de la banlieue nord de Tunis.

L’association Tunisienne informe qu’elle inaugurera samedi 14 janvier 2022 des parkings vélos installés dans quatre sites de la commune de la Marsa à la Banlieue nord de Tunis. Il s’agit des parkings de Saf-Saf, TGM, Oueld El Bey et de la mosquée de la Marsa.

L’objectif de cette initiative est de sécuriser le stationnement des vélos, encourager les déplacements urbains à vélo et contribuer au développement d’une ville durable, indique l’association dans un communiqué publié, mardi.

L’association Velorution Tunisie indique que ce parkings vélos s’insère dans le cadre d’un projet d’urbanisme cyclable intitulé ‘Gari Biskletek’ est qui a donné aux étudiants l’opportunité de réaliser leurs idées dans des réalisations concrètes : réaliser un parking à vélo de son design à son installation dans l’espace public.

Vélorution veut former les acteurs de la ville de demain pour élaborer des villes qui sortent du modèle du “tout voiture” en développant des infrastructures alternatives, innovantes et durables. Et cela commence par un parking à vélo!

Le Projet est développé en partenariat avec les écoles suivantes : l’Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis (ENIT), l’Institut Supérieur des Technologies de l’Environnement de l’Urbanisme et du Bâtiment (ISTEUB) et l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU) et en collaboration avec la Comme de la Marsa.

Plusieurs personnes et collectivités en Tunisie œuvrent pour vulgariser et encourager l’utilisation du vélo notamment en lançant des événements comme des round tours à bicyclettes pour faire le tour des villes ou visiter des sites historiques et pour accomplir des missions.

La banlieue nord de Tunis compte plusieurs point de location de vélos et de trottinettes qui ont été lancés dernièrement comme Falta cycling et Eco Vélo. De plus plusieurs associations tunisiennes et collectivités œuvrent à longueur d’année à démocratiser la pratique du vélo à l’instar de Vélorution et de Lemon Tour. Ces parking vélo tombent à pic!

Il faudrait songer dans un second temps à militer pour développer les pistes cyclables dans le grand Tunis, caractérisé par des embouteillages à n’en plus finir à Tunis et ses environs sans parler de l’impact pollution généré par ces voitures. Les pistes et les voies cyclables en Tunisie ce n’est plus une option, c’est devenu une nécessité!

