Match Tunisie vs Danemark, la Tunisie a-t-elle une chance? où regarder le match du Mondial Handball 2023

Le match Tunisie vs Danemark , dernier match de la Tunisie avec le groupe H dans le cadre du tour préliminaire du Mondial Handball 2023 est prévu pour mardi 17 janvier à 20H30. La sélection du Danemark, championne du monde en titre, étant déjà qualifiée pour le second tour du mondial 2023 Pologne-Suède, il ne reste plus que deux billets en jeu pour les autres sélections du groupe H.

La Tunisie occupe la 3e place du groupe H devant le Bahreïn à la différence des buts et conservent des chances de qualification si elle parvient à terminer 3e à l’issue de la 3e et dernière journée de ce premier tour.

La mission s’annonce difficile devant le Danemark et le sort des aigles de Carthage demeure tributaire des résultats de l’autre match opposant la Belgique au Bahreïn…

Le match Tunisie vs Danemark de handball sera transmis en direct live à partir de 20H30 sur la chaine Watania 1 . Lien streaming match Tunisie .

