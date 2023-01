YÜKA organisera prochainement un STREET FOOD FESTIVAL

Yüka Tunis annonce l’organisation, pour la première fois, du plus grand Street Food Festival les 25 et 26 février 2023, qui va accueillir un grand nombre de Street Food cuisiniers pour régaler les visiteurs et les clients des espaces de Yüka Tunis.

Yüka Street Food Festival, c’est de nombreuses enseignes Food qui vous donnent rendez-vous afin de vous permettre de déambuler dans un espace riche en senteurs et en saveurs.

Dans ce Festival, tout le monde trouvera son bonheur avec la diversité des cuisines entre le Lablabi et l’American Burger.

Ainsi, Yüka Tunis informe les Food Makers que les candidatures seront envoyées sur market@phenomenesjoyeux.com en précisant le nom de la marque, la spécialité, et les liens de vos réseaux sociaux.