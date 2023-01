Un dôme pour vivre une expérience VR à la cité de la culture en marge des JMC 2023

Un dôme est installé à la cité de la culture et invite les visiteurs à vivre une expérience VR en marge des JMC 2023 , les journées musicales de Carthage. Les visiteurs sont invités à découvrir les cultures et musiques du monde en réalité virtuelle à Tunis.

La réalité virtuelle et augmentée est introduite aux Journées Musicales de Carthage (JMC) 2023 organisées dans leur huitième session du 21 au 28 janvier. Une reconnaissance du pouvoir de ce média novateur qui contribuera sans doute à la valorisation du secteur musical.

Trois scénarii sont proposés afin de faire une immersion sonore et visuelle et voyager virtuellement au Maroc, au Brésil ou en Inde. Pendant presque une quinzaine de minutes les testeurs munis de casques VR vont s’imprégner de l’ambiance de ses contrées lointaines et découvrir de nouvelles histoires.

Med Arbi Soualhia, directeur artistique section réalité virtuelle des JMC, nous en parle plus dans la vidéo qui suit :

Musique hindoustanie de l’Inde, Gnaoua du Maroc ou Samba Brésilienne, 3 continents pour 3 voyages ou 3 immersions différentes à la découverte des populations, instruments emblématiques et les petites ruelles de ces pays.

Des photos de l’intérieur de l’installation éphémère:

Le dôme de la cité de la culture est accessible tous les jours du festival JMC 2023 gratuitement aux visiteurs, de 10h à 22h. De plus, ils pourront découvrir du vidéo mapping qui sera projeté sur le Dôme le soir en attendant d’accéder aux différents concerts.

