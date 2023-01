Le Nokia XR20 : Un smartphone qui ne se casse pas ?

Le Nokia XR20 est conçu pour durer et conserver son éclat en toutes circonstances, il s’agit d’un smartphone qui peut résister à tous les aléas de la nature en gardant fière allure.

Doté d’un boîtier ultra-solide et du verre d’écran le plus robuste possible, il résiste aux rayures, aux chutes, aux écarts de température, à l’eau, aux enfants et aux animaux domestiques.

Vous pouvez ainsi le faire tomber, le mouiller et même enregistrer le match de football de votre enfant dans les pires conditions météo. Lorsqu’il est sale, il suffit de le nettoyer à l’eau et au savon.

Le Nokia XR20 existe sur le marché tunisien en deux coloris : bleu et gris pour au prix de 1 799 DT.

On vous propose de jeter un coup d’œil sur la fiche technique du smartphone ci-dessous :

Fiche technique :

*Caractéristiques techniques :

Système d’exploitation : Android 11

Interface utilisateur (UI) : Android 1

Processeur : Qualcomm Snapdragon 480

Mémoire vive (Ram) : 6 Go

Capacité stockage : 128 Go

Type de carte SIM : nanoSIM, nanoSIM

Nombre de carte SIM : 2

Carte mémoire : Oui

*Ecran :

Taille de l’écran : 6.67pouces

Définition de l’écran : 2400 x 1080px

Type : LCD

*Entrées et sorties :

Support du Wi-Fi : oui

Support du Bluetooth : Oui

Support du NFC : Oui

Prise jack : Oui

Type du connecteur : USB type-C

*Multimédia :

Capteur photo principal : 48 Mpx

Deuxième capteur photo : 13 Mpx

Capteur photo frontal : 8 Mpx

Type de Flash : LED

*Communication :

Bandes GSM : 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz

Compatible réseau 5G : Oui

*Alimentation :

Batterie amovible : Non

Capacité de la batterie : 4630 mAh

Recharge sans fil : Oui

Puissance du chargeur: 15 W

*Dimensions :

Hauteur : 17.16 cm

Largeur : 8.15 cm

Epaisseur : 1.06 cm

Poids : 248 g