Tunisie : Bouden rend hommage aux fondateurs de la start-up InstaDeep

Najla Bouden, la cheffe du gouvernement, a rendu hommage aux fondateurs de la startup InstaDeep, Karim Beguir et Zohra Slim lors d’une cérémonie.

A cette occasion, la locataire de La Kasbah a fait l’éloge de la « Success-Story » de cette start-up tunisienne spécialisée dans l’intelligence artificielle, qui s’est développée en Tunisie et à l’international, prouvant ainsi que les jeunes tunisiens sont capables et en mesure d’aller de l’avant en termes d’initiative, de création et de mise en œuvre grâce à leur compétence et expertise.

« Cette réussite n’est pas le fruit du hasard, mais est le résultat du travail constant et de persévérance, et illustre les efforts de l’Etat, ayant œuvré à promouvoir un climat propice à l’initiative, à l’entreprenariat et à la création », a souligné Bouden.

La cheffe du gouvernement a souligné que le cadre juridique du « Startup Act », mis en place en 2018, est en phase de révision pour faire paraître « le Start Up Act 2 » prochainement.

De leurs côtés, Karim Beguir et Zohra Slim ont expliqué qu’au début de leur parcours, ils n’avaient aucune vision claire, mais ils étaient convaincus que les compétences tunisiennes sont capables de se démarquer à l’échelle internationale.