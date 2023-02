K-pop – BTS : Le concert filmé “Yet to Come” sera projeté à l’Agora La Marsa

L’Agora vient d’annoncer un événement dédié aux fans de K-pop, en particulier aux Armies, fans du célèbre boys band BTS, où leur film musical « Yet to come in cinemas » sera projeté dans l’espace L’agora ciné à partir du mercredi 1er février 2023.

Dans cette version cinéma inédite spécialement remontée et remixée pour le grand écran, les fans de BTS vont retrouver tous les membres de leur Boys Band sud-coréen préféré : RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V and Jung Kook.

En effet, dans ce film vous allez découvrir de nouveaux plans rapprochés et angles de vue sur l’ensemble du concert BTS et la première performance live de “Run BTS”, single du dernier album du groupe, Proof.