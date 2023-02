Météo en Tunisie : Températures en légère hausse

La Météo en Tunisie sera caractérisée par des températures en légère hausse en ce 1er février 2023. Il y’aura une apparition du verglas notamment dans les régions intérieures marque les premières heures de la journée, puis ciel peu nuageux. Les nuages seront plus denses sur le nord avec pluies éparses.

Un vent fort d’une vitesse atteignant 50 km/h se poursuivra prés des côtes nord. La mer sera très agitée dans le nord et moutonneuse sur le reste des côtes.

Les températures seront en légère hausse et les maximales seront comprises entre 13 et 17 °C et se situeront à 11 °C sur les hauteurs.