Voici les 10 endroits où il ne faut pas se rendre en 2023

La maison d’édition de guides touristique Fodor’s vient de dévoiler la liste des endroits déconseillés pour le nouvel an 2023.

Voici les 10 endroits déconseillés pour faire un voyage en 2023 selon les recommandations de l’antiguide Fodor’s :

Étretat, en France

Le Parc national des Calanques, en France

Le lac Tahoe, aux États-Unis

L’Antarctique

Venise, en Italie

La Thaïlande

L’île de Maui, à Hawaï.

En effet, Fodor’s conseille de ne pas aller à ces destinations pas parce qu’elles manquent d’intérêt, mais parce qu’elles sont considérées comme des pays du tourisme de masse, ce qui affecte la population locale et leur environnement.

“Malgré tout le bien qu’il peut faire (…), le tourisme contribue de manière significative au changement climatique. Trois ans après l’entrée du mot “Covid” dans notre vocabulaire quotidien, les chiffres du tourisme entre avril et juillet 2022 ont dépassé les niveaux d’avant la pandémie”, explique la maison d’édition sur son site.

On peut conclure que cette « No List » met en avant les destinations à réviser en 2023, classées en 3 grandes catégories : les endroits naturels qui nécessitent une pause, les zones culturelles touchées par le surpeuplement et l’épuisement des ressources et les pays qui sont affectés par une crise de l’eau.