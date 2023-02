AFD Digital Challenge : Appel aux entrepreneurs porteurs de projets conjuguant numérique et industries culturelles

AFD Digital Challenge est lancé dans sa 6ème édition. Un appel est lancé aux entrepreneurs porteurs de projets conjuguant numérique et industries culturelles et créatives en Afrique afin de participer et tenter de gagner les récompenses proposées par de l’Agence Française de Développement AFD.

La nouvelle édition de l’AFD Digital Challenge est dédiée au numérique mis au service des industries culturelles et créatives (ICC), qui représentent notamment la musique, l’édition, l’audiovisuel, la presse, les jeux vidéo ou encore le spectacle vivant.

Les domaines d’activité concernés sont:

– Le patrimoine culturel et naturel (musées, lieux historiques, sites archéologiques, paysages culturels…),

– les arts de la scène et festivités (concerts, danse, festivals, salons…),

– les arts visuels et artisanat ( beaux-arts, photographie… ),

– l’édition et presse ( livres, journaux, magazines, bibliothèques, salons du livre…),

– audiovisuel et médias interactifs (cinéma, TV et radio, streaming, podcasts, jeux vidéo…)

– et design et services créatifs (architecture, stylisme, graphisme, décoration d’intérieur, publicité…).

Les 10 projets lauréats seront accompagnés par l’AFD via un « pack d’accélération » alliant appui technique et appui financier, d’un montant pouvant aller jusqu’à 45 000 €, lit-on sur le site de l’AFD.

Pour la sixième année consécutive, le groupe AFD s’engage aux côtés des startups et des acteurs du numérique africains. Depuis 2016, 35 entrepreneurs ont pu bénéficier d’un soutien financier et de séances de coaching pour permettre leur passage à l’échelle.

Les porteurs de projet ont jusqu’au 24 février 2023 pour déposer leur candidature sur le site afddigitalchallenge.afd.fr

Tekiano avec AFD

