Le croissant rouge tunisien s’organise pour aider les sinistrés du séisme en Turquie et Syrie

Le croissant rouge tunisien appelle le personnel médical et paramédical à s’inscrire pour participer à l’élan de solidarité avec les victimes du séisme survenu en Turquie et en Syrie lundi 06 février 2022.

Le croissant rouge tunisien a appelé le personnel médical et paramédical à envoyer mardi les demandes de participation aux opérations de secours des victimes du violent séisme qui a frappé, hier lundi, la Syrie et la Turquie à l’adresse électronique suivante contact@croissant-rouge.tn.

Le croissant rouge tunisien a appelé tous ceux qui souhaitent aider les peuples syrien et turc à contacter la cellule de coordination des aides aux numéros suivants : 27552975 , 90279632 et 20284819

Les personnes qui désirent fournir des aides sous forme de couvertures, matelas, produits de nettoyage, denrées alimentaires, etc. peuvent les déposer leurs dons directement dans l’entrepôt central du Croissant Rouge tunisien à l’adresse suivante : 37 Rue de Paris à Mégrine.

Selon des bilans encore provisoires, le séisme en Turquie et Syrie à fait plus de 5000 morts et dépasse les 16 milles blessés.

Tekiano