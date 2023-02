Chem-club INSAT organise la conférence Nutrition au profit de la santé

Chem-club de l’INSAT a annoncé sur sa page Facebook, l’organisation de la Conférence Nutrition au profit de la santé, animée par la nutritionniste Mariem Toukebri, dans l’INSAT le mercredi 8 février 2023 à 14 heures.

Cette conférence réunira quelques-uns des plus grands experts sur l’alimentation végétale à base d’aliments complets et ses effets positifs sur la santé humaine et l’environnement.

Il est a souligné que Chem-club de l’INSAT est fondé en 2007 par des étudiants chimistes de l’Institut Nationale des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT).