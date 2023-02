Tunisie – Canada : Robert Beauchemin donnera une conférence sur l’entrepreneuriat à l’INSAT

10Dans le cadre de la collaboration de l’INSAT avec le Réseau tuniso-canadien des affaires “RTCA”, l’Ambassade du Canada en Tunisie et l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), le président de eConcordia et de KnowledgeOne, Robert Beauchemin, est attendu en Tunisie pour donner une conférence plénière à l’INSAT, et ce mercredi 8 mars 2023 à 9h sur L’entrepreneuriat.

Cette conférence vise à réconcilier la culture de Startup et l’innovation disruptive afin de permettre au public présent de réseauter avec les filiales d’entreprises canadiennes en Tunisie et les startups de l’INSAT et de l’ESEN.

Parallèlement à cette conférence, il est prévu une exposition de 23 entreprises canadiennes installées en Tunisie dans le grand hall de l’INSAT.