Netflix : Les séries et films à regarder ce week-end

Afin de vous permettre de passer un bon moment et d’oublier votre longue journée, la plateforme de streaming mondiale Netflix propose chaque mois et chaque semaine de nouveautés films et séries.

Voici quelques coups de cœur qu’on vous recommande à regarder ce week-end :

– Make My Day :

Make My Day est une série animée japonaise créée par Yasuo Ōtagaki et qui réunit beaucoup des stars du Japon, comme Shōji Kawamori, connu pour ses mechas, ou encore Kiyotaka Oshiyama, le créateur des démons dans l’autre série Netflix, Devilman Crybaby.

La série prend place sur une planète congelée où il existe une ressource rare dans son sol et tout a l’air parfait sans quasiment aucun crime. Mais soudain, un accident fait apparaître une créature mystérieuse.

– Gunther, le chien qui valait des millions :

Il s’agit d’un documentaire qui suit Gunther VI, un berger allemand et multimillionnaire qui ne se prive de rien et possède tout ce qu’un chien rêve d’avoir : Steaks à la feuille d’or, jet privé, entourage de stars…

– Infiesto :

C’est un film espagnol qui se déroule en 2020 parallèlement avec la crise sanitaire de COVID-19. Deux policiers se rendent dans une ville minière pour examiner une affaire étrange, celle d’une femme disparue qui revient au bout de plusieurs mois.

Mais vous allez vous rendre compte que le coronavirus n’est pas le seul danger auquel les deux policiers vont faire face.