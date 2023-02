L’oeuvre de Nacer Khemir dans un cycle “Le cinéma des marges”: Master class et projections

L’œuvre de Nacer Khemir sera mise à l’honneur par la cinémathèque tunisienne dans un cycle intitulé “Le cinéma des marges” au cours duquel seront proposés des projections et un Master class avec le réalisateur tunisien du 21 au 23 février 2023.

L’œuvre littéraire et artistiques du cinéaste, écrivain et plasticien Nacer Khemir est constituée d’une douzaine d’écrits en plus de plusieurs tableaux, qui continue sans cesse de s’accroître. Depuis L’Histoire du Pays du Bon Dieu, il a réalisé plusieurs longs-métrages et a sorti le livre-essai, Le Livre Des Marges, autour de son expérience de cinéaste, en 2019.

Le programme du cycle dédié à Nacer Kemir à la salle Tahar Chériaa – Cité de la Culture Chedli Klibi est comme suit :

Mardi 21 février 2023

16h30 : Projection du film L’HISTOIRE DU PAYS DU BON DIEU, dir. Nacer Khemir, 1975, Tunisie, 51’ (En présence du réalisateur). Synopsis : “Un jeune homme vivait dans le pays du Bon Dieu, un très grand pays aride et désertique. Un jour, il voulut quitter le pays et partir à la recherche d’une frontière….

18h30 : Projection du film PAR OÙ COMMENCER ?, dir. Nacer Khemir, 2015, Tunisie, 80’ (En présence du réalisateur). Synopsis : “Il y a en Tunisie autour de vingt mille cafés mais à peine dix salles de cinéma. Dans le passé nous, les arabes, avons raté la révolution de l’imprimerie. Je me demande, si aujourd’hui, nous ne sommes pas en train de rater la révolution de l’image.

Mercredi 22 février 2023 :

10h30 : Master-Class avec Nacer Khemir autour du “Livre des marges”. Présentation par Guy Chapouillié / Modération : Kamel Ben Ouanes.

Le Livre des marges est une nouvelle mise en œuvre qui donne des idées et aide à trouver la clé pour mieux transmettre et transformer ce qui représente le centre de gravité de l’œuvre de Nacer Khemir, l’enfance, fer de lance de la pulsion créatrice d’un peuple sur le chemin du bonheur.

« Ce livre vient comme une protestation, ou plutôt une autre manière de faire vivre des

films blessés par leur non-diffusion. C’est cela : un multi-écrans d’un nouveau genre pour

rapprocher le premier film de Nacer Khemir, L’Histoire du Pays du Bon Dieu, sorti en 1975,

de Par où commencer ?, réalisé en 2015.

Jeudi 23 février 2023 : (Projection 35 mm)

18h30 :Projection du film LES BALISEURS DU DÉSERT, dir. Nacer Khemir, 1984, Tunisie, 95’ (En présence du réalisateur). Synopsis : À travers la vitre d’un vieil autocar, un jeune instituteur regarde se dérouler le désert. C’est dans un village perdu au fond de cette vaste mer de sable qu’il a été nommé. Soudain apparaissent des hommes aux gestes empoussiérés, de la lenteur de la poussée inexorable du désert : les Baliseurs.

