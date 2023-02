Des revues et des livres audios et numériques en accès gratuit sur la plateforme numérique du TICDCE

Des revues et livres audios et numériques en accès gratuit sont proposés sur la plateforme numérique ekotbia du TICDCE. Des lectures en streaming sont offertes sur la plateforme ekotbia.tn par des acteurs tunisiens et des narrateurs talentueux.

Cette nouvelle bibliothèque numérique du TICDCE (Centre International de Tunis pour l’Economie Culturelle Numérique) est développée en collaboration avec des startups tunisiennes spécialisées dans l’édition numérique comme Vegabook.

La Bibliothèque numérique ekotbia est l’un des projets numériques qui constituent un grand tournant dans la publication littéraire et culturelle du secteur public, orientée désormais vers le support ebook qui se décline en plusieurs formats numériques adaptés aux besoins des lecteurs.

Quatre livres audio dont trois en arabe et un en français, ont été produits par le TICDCE qui a des partenariats avec la Direction générale du livre au ministère des Affaires culturelles et les assurances Comar qui organisent chaque année le prestigieux prix littéraire “Comar d’or “.

Deux de ces livres, en arabe, sont actuellement accessibles dans la bibliothèque numérique du centre:

Le premier livre audio s’intitule “Bisaoutihenna” (Voix de femmes),une production du TICDCE dont les textes sont le fruit d’un travail de groupe. Ce livre audio a été enregistré par les voix d’artistes comme Adam Jebali, Chekra Rameh, Dalila Meftahi, Majd Mastoura, Mariem Manai, Moneem Chouayat et Zeynab Henchiri.

Le deuxième livre audio “Sahirtou Menhou Al Layali” un recueil de nouvelles d’Ali Douagi (1909-1949). Les acteurs Raouf Ben Amor, Sabeh Bouzouita et Chekra Rameh et Ezzedine Madani ont prêté leurs voix pour ce livre disponible en ligne.

Deux livres lauréats du Comar d’Or 2021 sont produits en version audio dans le cadre d’un partenariat tripartite entre les Assurances Comar, le TICDCE et la Direction générale du livre, au ministère des Affaires culturelles.

Outre les livres, la bibliothèque digitale du TICDCE publie désormais des numéros de la Revue mensuelle, en arabe, “alhayat athaqafyah ” qui est éditée par le ministère des Affaires culturelles. Trois numéros (janvier, mai et juin 2022) sont actuellement visibles sur la plateforme.

Certains produits des startups et porteurs de projets relevant du TICDCE sont disponible sur ekotbia. La plateforme ambitionne de lancer des contenus numériques assez riches et diversifiés dans différentes branches du secteur culturel et artistique.

