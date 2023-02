Netflix : Les meilleurs films et séries à regarder ce week-end

La gigantesque plateforme de streaming Netflix représente la récompense de la grande majorité de personnes, qui attendent le week-end avec impatience pour regarder les nouveautés de Netflix en termes de séries et de films.

Tekiano a pris l’habitude de vous présenter chaque week-end une petite sélection des meilleures nouveautés du catalogue afin de vous garder devant votre téléviseur.

C’est parti !

Love is blind: after the altar– saison 3:

Il s’agit d’une télé-réalité romantique qui suit la vie de plusieurs couples un an après leur mariage. Parmi les participants à ce programme, certains couples se sont rapprochés après la cérémonie, alors que d’autres font face à de plus grands challenges qu’auparavant. On va trouver aussi des couples qui seront obligés de prendre des décisions difficiles.

Jurassic Park :

C’est votre signe d’aller voir Jurassic Park. Il est à souligner que le film aborde la chute d’un parc à dinosaures après que l’un des employés a commis l’irréparable. Les survivants vont alors devoir faire de leur mieux afin d’éviter de se faire manger tout crus par ces reptiles géants.

Mission impossible : Fallout

Dans le dernier volet des aventures d’Ethan Hunt, ce dernier est bloqué dans une course contre la montre après une mission ratée. Et malgré toutes les bonnes intentions du monde, il devra à nouveau faire des choix cornéliens.