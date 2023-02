Ouafa Belgacem dans dans le jury du prestigieux événement WOMEX 2023 

Ouafa Belgacem sera dans dans le jury du prestigieux événement WOMEX 2023 ou Worldwide Music Expo prévue du 25 au 29 octobre 2023 à La Corogne, en Espagne. La Tunisienne Ouafa Belgacem est fondatrice de de la plateforme ‘Culture Funding Watch’ (CFW).

figure parmi les membres du jury de la rencontre musicale internationale ”

Belgacem est la première femme tunisienne à participer à ce prestigieux jury international qui sélectionnera le programme de l’édition 2023 de la WOMEX.

Ce rendez-vous annuel est ouvert aux musiciens, réalisateurs et professionnels de la musique issus du monde entier. L’appel à candidatures pour participer à la WOMEX 2023 se poursuivra jusqu’au vendredi 17 mars 2023.

Ouafa Belgacem est une spécialiste en mobilisation de ressources pour les industries culturelles et créatives et ambassadrice du programme Digital Africa. Elle a été élue parmi les 100 plus influents créatifs africains en 2021 et parmi les 500 plus influents Africans Doers en 2022.

