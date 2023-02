L’ISBAT vient d’intégrer le projet MUSAE et invite les étudiants Tunisiens à candidater

L’ISBAT vient d’intégrer le projet MUSAE (Multidisciplinary Skills for Artists’ Entrepreneurship) monté dans le cadre des programmes Erasmus+ et de la Commission européenne.

Avec des étudiants d’Italie, de Belgique, de Finlande de Palestine et d’Ouzbékistan, les étudiants tunisiens auront la chance de monter un projet commun dont le couronnement aura lieu à l’Aquila, en Italie, en juillet 2023.

MUSAE vise à professionnaliser l’enseignement supérieur tout particulièrement la musique, les arts visuels, le cinéma et les arts du spectacle et ce, par le développement des compétences entrepreneuriales et interdisciplinaires des futurs artistes.

Conditions pour déposer sa candidature au projet MUSAE :

– Etre inscrit en 1ère année Master professionnel à l’ISBAT (toutes spécialités confondues).

– Pouvoir communiquer en anglais à l’oral comme à l’écrit.

– Etre créatif.

– Pouvoir travailler dans un groupe multidisciplinaire avec des étudiants de plusieurs nationalités.

– Faire preuve d’engagement et de sérieux.

– Suivre le module « Entrepreneuriat artistique » qui sera assuré par des experts externes.

Time Line :

– Le 24 février 2023 : Journée d’information et de sensibilisation à l’ISBAT.

– Le 27 février 2023 : Dernier délai pour la soumission des candidatures via le formulaire Google Forms.

– Le 01 mars 2023 : Entretiens

– Le 03 mars 2023 : Proclamation des résultats.

– A partir du 04 mars : Intégration des Isbatiens sélectionnés aux groupes MUSAE.

– Du 10 au 16 juillet 2023 : MUSAE showcase festival of interdisciplinary projects à l’Aquila en Italie.

Lien d’inscription Google Form: docs.google.com

Tekiano

Lire aussi:

Le nouveau bureau Erasmus+ Tunisie avec des services élargis pour les jeunes, inauguré