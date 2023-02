L’IPSI organise la deuxième édition des Journées de la Photographie

Dans le cadre du projet IPSI COMJED, l’Institut de presse et des sciences de l’information (IPSI) vient d’annoncer l’organisation de la deuxième édition des Journées de la Photographie sous thème ” Le journalisme constructif, et les nouvelles narrations par la photographie” qui se déroulera les 1er et 2 mars 2023.

Cet événement annuel représente une occasion qui réunit les passionnés de la photographie afin qu’ils/elles seront en mesure de se rencontrer, d’échanger et de partager leurs expériences.

Le programme de la 2ème édition des journées de la photographie est assez intéressant et riche où il comportera des ateliers, des masterclasses, des conférences, des expositions de photographies et des interventions des professeurs des professeurs tunisiens et internationaux qui se dotent d’une vaste connaissance et d’une grande expertise dans le domaine de l’image.

En effet, de nombreux photographes tunisiens et internationaux célèbres assisteront à l’événement tels que Yassine El Gaidi, Valentin Bianchi et le Youtubeur Rabii Ben Brahim, connu sous le nom de The Dreamer sur les réseaux sociaux.

Cette édition est organisée par les professeurs de l’IPSI, telles que Madame Hamida El bour, la directrice de l’institut, Madame Yousra Gazbar, la directrice du projet IPSI COMJED et Monsieur Soufiene Laabidi, le coordinateur de l’événement.

Il est à souligner que les candidatures pour le concours de photographie seront ouvertes du 20 au 28 février 2023.

Si vous vous trouverez intéressées par ce concours, on vous liste les conditions de participation au concours :

1/Le participant n’a le droit de participer qu’avec 5 photos au maximum.

2/Les inscriptions doivent être exemptes de toute signature ou marque.

3/Le format d’image doit être JPG avec une précision d’au moins 300 ppp et une taille d’image d’au moins 3 500 pixels*2 300 pixels.

4/L’éclairage de l’image, la correction des couleurs et la netteté peuvent être modifiés de manière à ne pas affecter l’origine de l’image.

Ainsi, les participations doivent être envoyées via WeTransfer à l’adresse suivante : Soufienelabdi@gmail.com.