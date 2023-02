Netflix : les séries et films à regarder ce week-end

Comme vous le savez, Netflix publie chaque semaine de nouvelles séries et de nouveaux films pour ses abonnés. Et en cette période de l’année, il y a certainement beaucoup de choix pour vous !

Tekiano a déjà pris l’habitude de vous proposer chaque weekend la meilleure sélection des nouveautés de l’entreprise de streaming, et ce afin de vous aider à choisir ce que vous allez regarder ce week-end.

Unlocked :

Il s’agit d’un nouveau film sud-coréen qui retrace la vie d’une jeune fille nommée Na-Mi, où on voit qu’elle rentre du travail et perd son smartphone dans le bus. C’est une mauvaise nouvelle pour elle, puisque son téléphone contient toute sa vie et elle est très attachée à son smartphone. Fort heureusement, un homme retrouve l’appareil et le lui rend. On va trouver que ce « psychopathe » a installé un logiciel espion dans son smartphone pour traquer tous les faits et gestes de la jeune femme.

Le cas Richard Jewell :

Dans ce film, on découvre qu’en 1996, la personnage principale, Richard Jewell fait partie de l’équipe de sécurité des jeux olympiques d’Atlanta. Il sauve la vie de milliers de personnes en déclenchant l’alerte après avoir trouvé une bombe. Au début, après cet incident, Richard a été considéré comme un héros, mais après les soupçons vont toutefois se diriger rapidement sur lui !

Braqueurs – La série (Saison 2) :

Dans cette saison, les 3 personnages principaux Mehdi, Liana et Tony cherchent à quitter la Belgique, mais malheureusement ils vont voir leurs plans bouleversés par l’apparition d’un nouvel ennemi redoutable. Afin de s’en sortir vivants, ils vont devoir s’allier à d’anciens rivaux.