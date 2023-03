Facebook allonge la durée des Reels à 90 secondes

Meta annonce sur son compte “Meta for Creators” sur Facebook, qu’elle a augmenté la durée maximale des Reels à 90 secondes contre 60 secondes précédemment.

Ainsi la société a profité de cette occasion pour dévoiler d’autres fonctionnalités, dont on peut notamment citer “Grooves”, qui aligne et synchronise automatiquement les mouvements de la vidéo de l’utilisateur en parallèle avec le rythme de la chanson sélectionnée.

En effet, Meta a déjà allongé la durée des Reels à 90 secondes sur Instagram en 2022, et puisque Facebook suit généralement les nouveautés d’Instagram, l’application a augmenté aussi la durée des Reels.

Meta a affirmé que Reels est le format qui est actuellement en phase de croissance en termes de vues et d’utilisation. D’ailleurs, l’entreprise affirme aussi que les partages de Reels ont plus que doublé au cours des six derniers mois. Il n’est donc pas surprenant de constater Meta améliorer ses fonctionnalités en augmentant la longueur maximum des vidéos.

Il est à souligner que malgré l’augmentation de 50% de la durée des Reels sur Facebook, ces vidéos ne durent toujours pas autant que les vidéos que vous pouvez publier sur le concurrent principal de Meta, TikTok.

Notons que depuis l’année dernière, les utilisateurs de TikTok peuvent publier des vidéos qui durent jusqu’à 10 minutes.