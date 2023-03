Journées des Arts de la Marionnette de Carthage ‘JAMC 2023’ : Programme de la 4e édition

Les Journées des Arts de la Marionnette de Carthage (JAMC 2023 ), se déroulent pour leur 4ème édition du 11 au 18 mars 2023, à Tunis et dans plusieurs régions du pays sous le thème “Marionnette, Art et Vie”.

L’Espagne sera l’invitée d’honneur de cette édition parallèlement à la célébration du 30ème anniversaire de création de l’Institut Cervantès de Tunis, qui avait ouvert ses portes en 1993. Des artistes venant d’Algérie, d’Egypte, de France, d’Italie, d’Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas, de Pologne, de Grèce, du Royaume-Uni, d’Autriche, du Brésil et de Tunisie seront au rendez-vous.

Des troupes internationales de Marionnettes sont à l’affiche avec une sélection de 31 spectacles, parmi eux 24 pour enfants et 7 autres pour adultes. Une sélection de cinq spectacles tunisiens est au programme. Cinq spectacles espagnols sont également au menu dont trois pour enfants et deux pour adultes.

Le festival prévoit également des spectacles de troupes de marionnettistes amateurs, des workshops en plus d’une exposition et d’un marché de la marionnette auquel seront exposées les productions des potières de Sejnane, et du Centre National de Céramique d’Art.

Programme des Journées des Arts de la Marionnette de Carthage JAMC 2023

Plusieurs workshops et spectacles seront organisés à la Cité de la culture, Théâtre municipal de Tunis, l’espace El Teatro, la Maison du Théâtre au Bardo et à la Maison de culture de Gammarth. Des spectacles seront également donnés dans cinq régions, à savoir Yasmine Hammamet (Nabeul), Monastir, Mahdia, Sfax et Testour (Béja).

Tekiano