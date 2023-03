Une nouvelle couleur jaune pour l’iPhone 14

Apple vient d’annoncer l’ajout d’un nouveau coloris jaune pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus. De ce fait, l’appareil sera disponible désormais en six couleurs.

Ces deux nouvelles versions jaunes de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus sont disponibles pour les précommandes depuis vendredi 10 mars.

Ces deux nouveaux modèles comportent toujours un double appareil photo, ainsi que la puissante puce A15 Bionic, tout en continuant à proposer la plus longue autonomie jamais expérimentée sur les iPhones.

En plus, l’appareil va désormais intégrer de nouvelles fonctionnalités de sécurité, notamment le SOS d’urgence par satellite et la détection des accidents.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’envoyer un message aux services d’urgence en l’absence de couverture réseau cellulaire ou Wi-Fi ou de rassurer leurs proches lorsqu’ils se trouvent en zone blanche.