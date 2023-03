Exposition Tunseya : La beauté de l’histoire Tunisienne révélée à travers des costumes et des bijoux d’antan

L’Exposition TUNSEYA est proposée à la galerie d’art mooja Studio du 16 mars au 21 avril 2023. L’exposition “TUNSEYA تونسية Héritages au fil du temps” est une exposition-événement sur le patrimoine et les savoir-faire ancestraux de la Tunisie lancée parallèlement à la célébration de la Journée Nationale de l’Habit Traditionnel Tunisien.

Le visiteur est invité à faire une plongée dans l’histoire à travers une collection de

costumes, bijoux et accessoires représentatifs des trésors du patrimoine tunisien. Une collection privée de costumes féminins anciens révélant toute la beauté et la richesse du patrimoine tunisien et le savoir-faire de ses artisanes.

Une centaine de pièces rares, emblématiques des traditions tunisiennes, sont exposées. Parmi eux des costumes traditionnels de différentes régions, des bijoux, des coiffes, et différents objets précieux tels que les lance-parfums ou les coffres en bois ouvragé.

Les pièces présentées dans l’exposition sont issues de la collection privée de Abderrazak et Monika Cheraït. Figure emblématique du sud tunisien, Abderrazak Cheraït est un homme d’affaires, député et ancien maire de la ville de Tozeur. Avec son épouse, Monika, ils ont œuvré pour la mise en valeur du patrimoine tunisien à travers plusieurs projets culturels tel que le Musée Dar Cheraït, premier musée privé d’Afrique du Nord.

TUNSEYA a été pensée comme une exposition immersive dont l’objectif est promener les visiteurs dans un voyage à travers l’espace et le temps. De la richesse des tenues du Cap Bon aux costumes sobres et graphiques brodés par des femmes berbères du Sud, le visiteur pourra s’émerveiller de toutes les traditions de la Tunisie.

Partez à la découverte de toute la richesse et la beauté du patrimoine Tunisie à travers l’exposition TUNSEYA jusqu’au 16 avril 2023 à mooja Studio | Gallery 1 bis rue Salem Bouhajeb – Mutuelleville, Tunis.

Tekiano