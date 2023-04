Programme Villa Salammbô : 10 lauréats retenus à la 4ème édition

Le programme Villa Salammbô initié par l’Institut français de Tunisie (IFT) annonce que dix lauréats dans différentes disciplines ont été retenus à la 4ème édition. Les dix lauréats sont été sélectionnés parmi 69 candidatures éligibles reçues.

Le programme de résidences artistiques Villa Salammbô abrite des projets dans les secteurs d’arts visuels, d’art de la scène, de musique, de cinéma et documentaire, de littérature et de sciences humaines et sociales qui ont été sélectionnés par une commission réunie, en mars dernier.

“La commission de sélection est composée d’experts français et tunisiens de chacune des disciplines représentées afin de croiser les regards artistiques”, indique l’IFT.

La Villa Salammbô se veut un espace d’inspiration, de réflexion et de création. Située à La Marsa, en bord de mer, la villa offre un havre de sérénité propice au travail, tout en profitant de la proximité de Tunis, des scènes artistiques et intellectuelles.

Cette résidence propose un lieu d’incubation, permettant de nourrir des projets de création et de recherche avec un ancrage en Tunisie, de nouer des complicités artistiques au-delà des deux rives et du continent africain.

Ce programme de résidences est destiné à des créateurs, penseurs et chercheurs français ou domiciliés en France ainsi qu’à des créateurs, penseurs et chercheurs vivant sur le continent africain (hors Tunisie) souhaitant séjourner à Tunis pour mener un projet de création, de recherche ou de commissariat d’exposition favorisant la collaboration avec des partenaires tunisiens.

Les disciplines concernées sont les arts visuels, la photographie, l’architecture, le design et la scénographie, les arts de la scène (danse, performance, théâtre, arts de la rue, nouveau cirque et marionnettes), la musique de création, le cinéma et documentaire, les productions digitales (jeux et applications culturelles, séries digitales, écritures numériques), la littérature ainsi que les sciences humaines et sociales.

Voici les 10 candidatures retenues par discipline (avec mention des noms des lauréats et des titres de leurs projets) :

Arts visuels

Anne-Lise Broyer, Est-ce là que l’on habitait ?

Souad Mani & S.K. Lynn, El stah

Séverine Sajous et Afef Omri, Ya benti

Arts de la scène

Mehdi Dakan & Romane Piffaut

Musique

Ahmed Litaiem & Simon Groppe, Nuoro Duo

Marc-Antoine Millon, J’ai écrit, j’ai écrit

Cinéma & documentaire

Yves Piat, Nefta

Elina Chared, Boudjadis

Littérature

Mabrouk Rachedi, Confiture de mon cœur

Sciences humaines et sociales

Martine Lacas, D’autres que Paul Klee : peintres et femmes en Tunisie des années 1880 à 1950