« Les Trois Mousquetaires » est désormais dans les cinémas en Tunisie

« Les Trois Mousquetaires au cinéma », considéré comme le plus célèbre des romans d’Alexandre Dumas père, se trouve aujourd’hui sous forme d’un film réalisé par Martin Bourboulon et est sorti mercredi 5 avril 2023 dans les cinémas tunisiens.

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle, dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

En effet, le film veut nous fait voir que ce ne sont pas toujours ceux qui le méritent le plus qui “gagnent” ou sont heureux. Ainsi, le temps passe et tout change et nous devons céder le pas aux nouvelles générations, mais quoi qu’il en soit, l’amitié est plus forte que la mort.