Le robot tunisien PGuard conquiert le marché international

La Tunisie a découvert le robot PGuard en 2020, au milieu d’un confinement sans précédent, où il a fait des ravages sur les réseaux sociaux et dans l’actualité, surtout lorsqu’il a été déployé par le ministère de l’Intérieur pour faire respecter le couvre-feu.

Le robot PGuard, conçu par la société tunisienne Enova Robotics, est parvenu à conquérir le marché français, après s’être imposé dans les missions de surveillance et de sécurité.

En effet, le fondateur d’Enova Robotics, Anis Sahbani, a expliqué à Mosaïque FM que les ingénieurs de l’entreprise poursuivent l’amélioration de ses produits et que 20 exemplaires de PGuard ont été fabriqués et sont destinés à l’exportation. Le prix unitaire s’élève à 150 000 dinars, après les nombreuses améliorations que ce modèle a subies, depuis son lancement en 2020.

“Le nouveau modèle est doté d’une intelligence artificielle pour reconnaître et identifier plus de 1 000 objets ou situations, comme le début d’un incendie, des dégâts sur un mur, des personnes suspectes, la détection des plaques d’immatriculation, etc. (…) Il peut recharger ses batteries et dispose d’une autonomie de 24 heures de fonctionnement contre seulement 8 heures pour l’ancien modèle”, a-t-il expliqué.

Anis Sahbani a signalé que d’autres améliorations sont prévues et que la France, les États-Unis et d’autres pays d’Europe et d’Amérique du Sud ont exprimé leur intérêt pour ce robot.

Il a ajouté qu’Enova Robotics souhaite conquérir les marchés de l’Arabie saoudite et du Maroc, qui sont très ouverts aux innovations technologiques.