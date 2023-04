Lien streaming du match EST vs ST : demi-finale de la Coupe de Tunisie entre Espérance de Tunis et Stade Tunisien

Le match EST vs ST se joue jeudi 13 avril 2023 pour le compte de la demi-finale de la Coupe de Tunisie. Le match Espérance de Tunis vs Stade Tunisien est prévu à 13h30 sur la pelouse du stade de Radès.

L’arbitre algérien Lotfi Boukouassa, assisté par Ibrahim Hamlaoui et Hamza Bouzit, va diriger la demi-finale de la coupe de Tunisie 2022-2023 “édition Hédi Chaker” opposant l’Espérance sportive de Tunis au Stade tunisien.

L’autre demi-finale de la Coupe de Tunisie a été remportée la veille par l’Olympique de Béja devant le Club africain.

Vous pouvez regarder le match EST vs ST en direct live sur la chaine Qatar Al Kass 1. Lien streaming match EST vs ST alkass.net/alkass/live et sur koorastream.

