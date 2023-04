Le Jour de la Terre célébré par OPPO qui présente ses innovations dans son Green Data Center

Le Jour de la Terre est célébré par OPPO qui présente ses innovations dans son Green Data Center. Célébré le 22 avril, c’est une occasion importante dans le monde entier pour sensibiliser à l’importance de la protection de la planète. Le thème de cette année INVESTIR DANS NOTRE PLANETE résonne bien avec l’investissement à long terme d’OPPO dans le développement durable.

Conformément à sa mission “Technologie pour l’humanité, gentillesse pour le monde”, la marque technologique OPPO s’est engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 dans l’ensemble de ses opérations.

L’IDC OPPO AndesBrain (Binhaiwan Bay), le premier centre de données auto-construit d’OPPO, illustre son engagement à intégrer les infrastructures et les innovations commerciales pour réduire les émissions de carbone et investir à long terme dans la préservation de la Terre.

Utilisation d’énergie 100% renouvelable

À l’ère numérique d’aujourd’hui, la demande de stockage de données, d’intelligence artificielle et de calcul haute performance ne cesse de croître. L’IDC OPPO AndesBrain (Binhaiwan Bay), qui a commencé ses activités fin 2022, sert de centre pour la sécurité des données, l’informatique et l’innovation des algorithmes.

Pour minimiser les émissions de carbone, le centre de données d’OPPO s’appuie sur des sources d’énergie 100% renouvelables. Depuis 2022, il a utilisé 6,176 gigawatt-heures d’énergie renouvelable, ce qui équivaut à une réduction de 3 600 tCO2e d’émissions. De plus, avec le système de collecte d’eau de pluie pour la circulation de refroidissement appliqué dans le centre de données, environ 30 000 tonnes d’eau seront économisées chaque année.

Application de la technologie de refroidissement par immersion pour améliorer l’efficacité énergétique

En plus d’utiliser 100% d’énergie renouvelable, l’IDC OPPO AndesBrain (Binhaiwan Bay) explore et adopte en permanence des technologies de pointe à faible émission de carbone pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions de carbone. Une percée clé de cette exploration est la recherche et la mise en œuvre de la technologie de refroidissement par immersion pour les clusters de serveurs GPU.

On estime que les centres de données actuels consomment jusqu’à 3% de l’électricité totale mondiale, et l’un des principaux responsables de cette consommation est les systèmes de refroidissement, ce qui représente une quantité importante de consommation d’énergie. La méthode de dissipation thermique efficace a longtemps été un défi dans l’industrie. Les centres de données traditionnels reposent généralement sur des dispositifs mécaniques de refroidissement, tels que des ventilateurs et des climatiseurs, qui consomment de l’énergie supplémentaire et émettent des niveaux plus élevés de CO2.

La technologie de refroidissement par immersion pour les clusters de serveurs GPU est une solution innovante qu’OPPO utilise pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions de carbone. Cette technologie consiste à immerger les serveurs directement dans un liquide non conducteur, qui élimine la chaleur générée pendant le fonctionnement sans nécessiter de refroidissement actif des équipements tels que les ventilateurs et les climatiseurs. Le liquide chauffé circule, se refroidit et revient pour continuer à absorber la chaleur. La chaleur récupérée peut ensuite être réutilisée dans d’autres domaines, tels que le chauffage dans le dortoir et l’approvisionnement en eau chaude, ce qui augmente considérablement l’efficacité énergétique. L’adoption de la technologie de refroidissement par immersion conduit à une amélioration de 45% de l’efficacité énergétique et à une efficacité d’utilisation de l’énergie (PUE) du centre de données, à la pointe de l’industrie, aussi faible que 1,15.

Numérisation de la gestion des émissions de carbone

En tant qu’entreprise technologique mondiale opérant dans plus de 60 pays et régions, OPPO a également développée une plateforme de données sur les émissions de carbone, pour analyser les données d’émission de carbone des services et serveurs de cloud auto-construit d’OPPO dans le monde entier.

À partir du marché chinois en juillet 2022, OPPO a commencé à émettre des factures mensuelles d’émissions de carbone causées par le service OPPO Cloud au client dans le cadre d’un effort plus large visant à favoriser un moteur intelligent vert.

OPPO explore en permanence des solutions innovantes pour contribuer au développement durable, et le centre de données vert n’est que l’une d’entre elles. La protection de cette Terre nécessite une stratégie et un engagement à long terme, et OPPO fait sa part en tant que citoyenne du monde pour travailler vers un avenir plus vert.

Pour en savoir plus sur les initiatives d’OPPO en matière de neutralité carbone d’ici 2050 dans son fonctionnement, veuillez consulter le rapport d’OPPO sur l’action climatique : https://www.oppo.com/content/dam/oppo/common/mkt/footer/ .