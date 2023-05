Sport : L’IFT lance un appel à projets pour soutenir les actions de la société civile

L’Institut français de Tunisie vient de lancer un appel à projets au profit des associations tunisiennesvisant à soutenir les actions de la société civile autour des activités sportives et ses valeurs.

L’activité sportive est bénéfique à de nombreux niveaux, que ce soit pour la santé physique ou mentale. En effet, pratiquer régulièrement une activité sportive permet de maintenir une condition physique optimale, de renforcer les muscles et les os, d’améliorer la circulation sanguine et de prévenir de nombreuses maladies telles que les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le diabète et certains cancers.

Ainsi, le sport peut également jouer un rôle important dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, en encourageant la pratique sportive féminine et en luttant contre les stéréotypes de genre. Il peut être aussi un outil d’inclusion pour les personnes en situation de handicap, en proposant des activités adaptées à leurs besoins.

Il est important de noter que si vous êtes une association tunisienne avec un projet lié au sport, vous avez jusqu’au 5 juin 2023 pour soumettre votre proposition.

Afind’accéder à toutes les informations et documents nécessaires, veuillez consulter le site de l’IFT en suivant ce lien : bit.ly/3HIGunf