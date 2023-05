Prochainement, Gmail sera envahi par des publicités

Il semblerait que Google cherche à augmenter ses revenus publicitaires en introduisant des publicités sur Gmail d’où ces dernières ont déjà commencé à apparaître au milieu de la boîte de réception de certains utilisateurs.

D’après 9to5Google, Google semble augmenter la quantité de publicités dans son application de messagerie, Gmail. Certaines de ces annonces peuvent même s’afficher au beau milieu de votre boîte de réception. Ces publicités seraient surtout présentes dans la section “notifications”, qui concerne principalement les courriers liés à des confirmations de commande, des factures, et autres types similaires de messages.

Jusqu’à présent, les publicités de Gmail étaient placées en haut des onglets “Promotions” et “Réseaux sociaux”. Cependant, Google expérimente un nouvel emplacement pour ses annonces en insérant certaines publicités entre les emails. Cela rendra plus difficile la distinction entre les emails et les publicités, même si ces dernières seront identifiées par l’icône “Publicité” en vert.

En effet, des utilisateurs de Gmail ont manifesté leur mécontentement concernant les publicités qui comportent de grandes images placées en haut de leur boîte de réception. Cette situation les oblige à faire défiler la page afin d’accéder à leurs courriels les plus récents.

Il est à souligner que pour le moment, les publicités ne sont pas visibles dans la boîte de réception principale de Gmail, où se trouvent les e-mails provenant d’autres utilisateurs.