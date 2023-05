L’église Sainte-Croix de Tunis abrite l’exposition “Regards sur la foi” de l’ACPT du 20 mai au 30 juin. Cette exposition réunit les regards croisés de plusieurs photographes de Tunisie, qui ont capturé des moments de vie, de prière et de croyance, révélant ainsi la richesse et la diversité des pratiques religieuses à travers le monde.

La foi est un sujet complexe, mystique et qui inspire la vie de milliards de personnes dans le monde. C’est dans cette optique que s’inscrit l’exposition photographique collective de l’association Club Photo de Tunis.

Et le choix de l’église Sainte Croix comme lieu d’exposition n’est pas anodin. Ce lieu de culte historique incarne la tolérance et le respect mutuel entre les différentes communautés religieuses qui ont coexisté pacifiquement à Tunis depuis des siècles.

C’est un espace de paix où chacun peut contempler les images exposées et se laisser transporter par les histoires qu’elles racontent.

L’ACPT invite les visiteurs à découvrir cette exposition spirituelle et poétique qui saura vous toucher et vous émouvoir et découvrir les oeuvres des photographes talentueux Ameni ben Salem, Ameni Chermiti, Anis Krabaa, Atef Ouni, Cheima Fezzani, Emna Ben Salem, Hamouda Bouabane, Hela Ben Dhieb, Imed Sidommou, Kareem Benchikha, Khadija Khouini, Marwen Msehli, Mohamed Souayah, Mehdi Ben Gharbia, Faten Fkih Khouaja (Mona), Noomen Daoud, Nourane Bouadjila, Omar Kchaichia, Rami khayatti, Ramzi Nabli, Selim Balghouthi, Skander Zarrad, Sofiene Reguigui, Sonia Kaabachi etSoumaya Boulati.

Le vernissage de l’exposition “Regards sur la foi” est prévu pour samedi 20 mai 2023 à 17:00 à l’église Sainte Croix de la Médina de Tunis.

Tekiano avec ACPT