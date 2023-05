Le Club IEEE RAS INSAT Student Branche organisera le National Robotics Weekend (NRW)

Le Club IEEE RAS INSAT Student Branche est un club estudiantin qui se consacre à la promotion de la robotique et des technologies connexes au sein de l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT).

Chaque année, le club organise le National Robotics Weekend (NRW), un événement dédié à la robotique et aux technologies connexes.

En effet, le National Robotics Weekend est un événement incontournable pour les passionnés de robotique, les professionnels de l’industrie et les étudiants intéressés par ce domaine. L’événement se déroule sur deux jours du 23 juin au 25 juin 2023 et propose une série de conférences, d’ateliers, de compétitions et d’expositions sur les dernières avancées en matière de robotique.

L’objectif de cet événement est de promouvoir la robotique et les technologies connexes auprès des étudiants et du grand public, ainsi que de stimuler l’innovation et l’entrepreneuriat dans le domaine de la robotique.

Les participants peuvent assister à des conférences données par des experts de renom dans le domaine de la robotique, qui présentent les dernières tendances et les avancées technologiques les plus récentes.

Ainsi, ces ateliers permettent aux participants de découvrir les différents aspects de la conception et de la programmation de robots, tandis que les compétitions permettent de mettre en pratique leurs compétences en robotique en concourant avec d’autres équipes.