Deuxième édition du Forum international de la RSE à Yasmine Hammamet

La deuxième édition, du Forum international de la RSE se tiendra les 24 et 25 mai 2023 au Medina Conférence and Expo Center à Yasmine Hammamet.

L’Agence tunisienne de mise en place de stratégie RSE et de marketing sociétal “AM Media Plus” organise cette deuxième édition, avec le soutien de la GIZ-Tunisie mandatée par le Ministère fédéral de la coopération économique et du développement (BMZ).

Cette édition du forum a pour objectif d’accompagner les stratégies RSE des entreprises, de mettre en valeur leur engagement et d’accroître la visibilité des initiatives RSE auprès des consommateurs. Le thème choisi est “La transformation digitale : un levier pour une stratégie RSE performante”.

L’événement rassemblera des intervenants de renommée nationale et internationale, et proposera une série de panels animés par des experts, parmi lesquels le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Marouane Abassi, ainsi que Bilel Sahnoun, directeur général de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, seront présents.

Pendant deux jours, les participants collaboreront pour discuter des stratégies RSE permettant de conduire efficacement les transformations nécessaires de l’entreprise.

Au cours du premier jour du Forum RSE, les participants pourront visiter les stands et assister à l’inauguration des deux villages, l’un dédié à la technologie et l’autre à l’économie sociale et solidaire. Des startups et des entrepreneurs y présenteront leurs solutions et produits.

Ainsi, un concours intitulé “Tunisia RSE Awards 2023” sera également organisé pour récompenser les entreprises dont les initiatives en matière de RSE sont innovantes, significatives et prometteuses.

Après cette journée, la cérémonie de remise des prix “Tunisia RSE Awards 2023” aura lieu pour récompenser les acteurs ayant adopté une approche RSE durable et structurée. Les récompenses seront remises aux entreprises, aux structures publiques, à la société civile et aux entrepreneurs ayant contribué à la promotion de la RSE.