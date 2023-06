Google a récemment lancé Magic Compose, une IA capable d’écrire vos messages à votre place

Google a récemment introduit Magic Compose, une fonctionnalité en phase d’expérimentation dans son application Google Messages, qui vise à améliorer la manière dont les utilisateurs rédigent leurs textes. En s’appuyant sur l‘intelligence artificielle, Magic Compose offre des suggestions de texte stylisées et contextuelles pendant la rédaction des messages.

Après avoir été annoncée au début du mois de mai et officiellement présentée lors de la conférence Google I/O 2023, Magic Compose est désormais accessible, apportant la puissance de l’intelligence artificielle à la messagerie texte. Pour le moment, cette fonctionnalité est disponible pour les conversations RCS (Rich Communication Services) au sein de l’application Messages.

Afin d’activer Magic Compose, les utilisateurs peuvent se rendre dans le menu Paramètres de l’application et l’activer s’il est disponible pour leur compte. Une fois activée, cette fonctionnalité propose aux utilisateurs des suggestions pour entamer une conversation ou retravailler leurs messages dans divers tons et styles. En appuyant sur l’icône du crayon à côté du texte saisi, les utilisateurs peuvent sélectionner parmi sept styles différents : Remix, Enthousiasmé, Chill, Shakespeare, Lyrique, Formel et Court.

Lorsque les utilisateurs découvrent Magic Compose pour la première fois, ils remarqueront une icône en forme d’étincelle dans le champ de texte d’une conversation RCS. En appuyant sur cette icône, ils seront invités à “Essayer”, ce qui leur permettra d’utiliser les suggestions de réponses fournies par cette fonctionnalité alimentée par l’IA. De plus, les utilisateurs ont la possibilité de personnaliser les suggestions ou d’écrire leur propre texte en choisissant l’un des sept styles disponibles.

Actuellement, Google a lancé Magic Compose en priorité pour les abonnés premium de Google One aux États-Unis qui participent également au programme bêta de Messages sur le Play Store.

Il convient de mentionner que Google n’est pas la seule entreprise technologique à explorer la composition de texte basée sur l’IA. Microsoft, par le biais de son application clavier SwiftKey, a également introduit une fonctionnalité similaire. Cela permet aux utilisateurs de composer des SMS et des e-mails en bénéficiant de suggestions de messages et de la possibilité de modifier le ton, le format et la longueur des textes.