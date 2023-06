Journées Chorégraphiques de Carthage 2023 : Edition de la Transmission avec 179 artistes (Programme)

Les Journées Chorégraphiques de Carthage 2023 se déroulent pour leur 5ème édition du 10 au 17 Juin à Tunis mais aussi et pour la première fois dans les régions. Présentée comme l’édition de la Transmission lors de la conférence de presse qui s’est déroulée à la salle 4ème art de Tunis, cette édition dont le directeur artistique est le chorégraphe Selim Ben Safia, s’ouvre sur la Tunisie avec d’autres formes artistiques telles que la cirque, la musique et le théâtre.

Pas moins de 179 artistes Tunisiens et étrangers sont attendus. Les danseurs et chorégraphes professionnels proviennent de sept pays partenaires qui sont USA, France, Mozambique, Madagascar, Liban, Maroc et la Suisse en plus de la Tunisie.

Le public pourra découvrir 27 spectacles dont 17 tunisiens et 10 étrangers qui seront donnés dans des salles fermées, ainsi que 10 spectacles et performances dans l’espace public.

La programmation du festival se veut internationale, hybride et diversifiée avec des spectacles venus d’horizons différents, précise Selim Ben Safia dans son édito. Le Liban sera présent avec une création mêlant danse et musique, le Mozambique croise le cirque et la danse ou encore le Togo où l’on découvrira la danse théâtralisée…

L’ouverture de ses journées se fera avec la création Archipel portée par la chorégraphe française Mathilde Monnier mettant en scène les danseurs du Ballet de l’Opéra de Tunis et les danseurs de l’Ensemble chorégraphique du Conservatoire National supérieur de Musique et de Danse de paris. La transmission sera aussi portée par la pièce “May B” par Maguy Marin où le public découvrira la collaboration avec les danseurs Tunisiens de la compagnie Sybel Ballet Théâtre? Production Ramdam- Ness El Fen.

Programme des Journées Chorégraphiques de Carthage 2023

En tout, le festival va parcourir 9 scènes dont 6 fermés (théâtre des régions, Théâtre national tunisien Halfaouine, 4eme art, El Hamra, l’Institut Français de Tunis et le Théâtre municipal de Tunis) et 3 en plein air à savoir Avenue Habib Bourguiba de Tunis, Tuburbo Majus El Fahs à Zaghouan et l’Esplanade Miami aux Berges du Lac.

En plus des spectacles, des rencontres sur plusieurs thématiques sur la place de la danse, la médiation culturelle, l’héritage de la danse et son appropriation dans la danse contemporaine et ce pour un public spécifique à savoir les journalistes, critiques, enseignants et chercheurs sont prévus.

