Un appareil photo qui réalise de magnifiques clichés grâce à l’IA, sans objectif ni capteur, c’est une nouvelle invention appelée “Paragraphica” qui nous vient des Pays-Bas et qui sera d’une grande utilité pour les piètres photographes.

Bjørn Karmann, un designer néerlandais, a développé ce dispositif qui utilise l’intelligence artificielle pour générer des images à partir de données de localisation et d’autres informations.

Ce dispositif, s’inspire étonnamment d’un animal , connu pour ses yeux minuscules qui lui donne la réputation de mal voir, à savoir la taupe ! Même le design de l’appareil s’inspire du condylure à nez étoilé, cet espèce de taupe qui possède un museau en forme d’étoile rose lui permettant de détecter ses proies sous terre.

Concrètement, l’appareil utilise l’ intelligence artificielle ‘text to image’. Il combine les données de localisation, la date, l’heure, la météo ou encore les lieux qui entourent l’endroit pour générer des photos artificielles plus vrai que nature, vidéo explicative :

Introducing – Paragraphica! 📡📷

A camera that takes photos using location data. It describes the place you are at and then converts it into an AI-generated “photo”.

See more here: https://t.co/Oh2BZuhRcf

or try to take your own photo here: https://t.co/w9UFjckiF2 pic.twitter.com/23kR2QGzpa

— Bjørn Karmann (@BjoernKarmann) May 30, 2023