GTA 6 gagne un milliard de dollars de revenus dès sa première semaine de sortie

Rockstar Games a consacré de nombreuses années à travailler sur GTA 6, investissant des ressources importantes afin d’offrir une expérience de jeu exceptionnelle. Le coût de production du jeu serait le plus élevé de tous les temps, atteignant au moins 1 milliard de dollars, mais le studio prévoit de récupérer ces dépenses rapidement.

La société mère de Rockstar Games, Take-Two Interactive, a récemment annoncé une prévision de croissance significative de son chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal à venir, couvrant la période d’avril 2024 à mars 2025. Cette annonce a suscité des spéculations sur la possible sortie de GTA 6 pendant cette période, car il est considéré comme l’un des rares jeux capables de générer une augmentation aussi considérable des revenus.

Dès la première semaine de sa sortie, des experts tels que Joost van Dreunen prévoient déjà que Rockstar Games générera un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars grâce à GTA 6, avec au moins 25 millions d’exemplaires vendus pendant cette période. Ce ne devrait pas poser de problème pour Take-Two, car il est important de rappeler que GTA 5 avait atteint le milliard de dollars de recettes en seulement trois jours.

Cependant, il est peu probable que GTA 6 dépasse le record établi par GTA 5. Le nouveau jeu ne devrait pas être disponible sur Xbox One et PS4, ce qui pourrait freiner ses ventes par rapport à son prédécesseur. En effet, GTA 5 était sorti sur Xbox 360 et PS3 deux mois avant le lancement des Xbox One et PS4, bénéficiant ainsi d’une plus large base d’utilisateurs. À l’heure actuelle, la base d’utilisateurs des Xbox Series X et PS5 n’est pas encore suffisamment élevée pour permettre à GTA 6 de se vendre aussi rapidement.

D’ici 2024, on estime que les ventes mondiales de PS5 et de Xbox Series X atteindront environ 125 millions d’unités, et les analystes prévoient qu’environ 20% des joueurs achèteront GTA 6 dès sa sortie. Cela représenterait donc un peu plus de 20 millions d’unités vendues la première semaine.