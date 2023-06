Attention aux dangers liés à l’achat de médicaments sur les réseaux sociaux

Le syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées a manifesté ce lundi 12 juin 2023, sa préoccupation quant à la croissance de la vente de médicaments et de produits pharmaceutiques d’origine inconnue sur les sites de commerce en ligne et les réseaux sociaux, en dehors des canaux de distribution réglementés. Ils ont appelé le ministère de la Santé et les autres ministères concernés à prendre des mesures pour combattre ce problème afin de préserver la santé des citoyens.

Dans une déclaration à la TAP, Thouraya Naifer, secrétaire générale du syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées, a déclaré que le syndicat surveille de près les activités illégales de vente en ligne de divers médicaments et produits pharmaceutiques d’origine inconnue qui sont introduits en Tunisie par le biais de la contrebande. Elle a ainsi exprimé son étonnement face au silence du ministère de la Santé à cet égard.

En effet, elle a révélé que les sites de vente en ligne et les réseaux sociaux proposent à la vente plusieurs types de médicaments destinés aux maladies chroniques, notamment le cancer, ainsi que des produits cosmétiques. Elle a souligné que la vente de ces produits n’est ni autorisée par le ministère de la Santé, ni distribuée à travers les circuits de la pharmacie centrale.

Le syndicat a informé le ministère de la Santé de ces pratiques à travers plusieurs correspondances, mais jusqu’à présent, aucune réponse n’a été reçue, a-t-elle ajouté.

Elle a également mentionné qu’une plainte a été déposée par le syndicat contre un site de vente de médicaments et de produits pharmaceutiques opérant en dehors des canaux légaux.