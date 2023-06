Festival El Jem 2023 : Programme de la 36ème édition du 05 Juillet au 12 Août

Festival El Jem 2023 se déroule pour sa 36ème édition du 05 Juillet au 12 Août. Le festival international de musique symphonique d’El Jem est de retour pour le grand bonheur des amateurs de la musique classique. Il propose à l’instar de chaque année , un voyage musical époustouflant, où les mélodies envoûtantes se mêleront à l’architecture majestueuse de l’amphithéâtre romain d’El Jem.

Ce sont des musiciens et chanteurs lyriques en provenance de 9 pays, à savoir la Tunisie, l’Italie, la France, l’Egypte, la Tchéquie, l’Autriche, l’Espagne et l’Allemagne, qui animeront les soirées de cette 36ème édition baptisée “Les Nocturnes d’ElJem”, annonce les organisateurs du festival dans une vidéo publiée sur la page Facebook officielle du festival Tunisien.

Les mélomanes pourront assister à onze soirées d’enchantement avec une présence remarquable des jeunes musiciens et artistes Tunisiens, membres de l’orchestre de l’opéra de Tunis, et l’académie du théâtre de l’opéra ou encore le conservatoire de Monastir, l’orchestre de Megrine et des solistes lyriques tunisiens.

L’orchestre symphonique du Caire sera au rendez-vous le 8 juillet suivi de soirées magistrales qui seront assurées par l’orchestre symphonique de Florence le 15 juillet, l’orchestre du bal de l’opéra de Vienne le 5 aout, et l’orchestre baroque de Barcelone le 12 aout.

Deux propositions de musique de chambre avec le quintet philarmonique à vents de Prague le 24 juillet, et la nuit lyrique avec 4 grands solistes lyriques italiens accompagnés au piano le 27 juillet.

Programme Festival El Jem 2023 du 5 juillet au 12 aout à l’amphithéâtre roamin d’El Jem :

Il sera possible de se rendre à l’amphithéâtre d’ElJem pour assister à ces différentes soirées par train. La SNCFT réserve chaque année une ligne spéciale à la disposition des visiteurs du festival mais aussi grâce aux louages qui passeront par l’autoroute A1.

Pour plus d’informations, consultez la mise du jour du site du festival international de musique symphonique El Jem festivaleljem.tn à partir du 21 juin 2023.

