Météo en Tunisie : Chutes de pluies éparses et orageuses sur le Nord et sur les hauteurs

La Météo en Tunisie demeure pluvieuse. Des chutes de pluies éparses et orageuses seront enregistrées jeudi 15 juin 2023 sur le Nord et sur les hauteurs avec des chutes de grêles dans des endroits limités, alors que le ciel sera dégagé dans le reste des régions, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent sera fort près des côtes du nord. La mer sera très agitée au nord et agitée dans le reste du littoral. Les températures maximales oscilleront entre 22 et 28°c au nord et sur les hauteurs et seront comprises entre 29 et 35°c dans le reste des régions, atteignant 37°c au sud ouest du pays.