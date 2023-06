Est-ce que les batteries amovibles feront un retour ?

Prochainement, de nouvelles réglementations européennes vont être imposées aux fabricants de smartphones.

Ces réglementations font partie des nombreuses mesures prises par l’UE pour encadrer le secteur technologique. Parmi ces mesures, il est prévu que tous les appareils soient équipés d’un port USB-C. De plus, grâce au DMA (Digital Markets Act) et au DSA (Digital Services Act), de nouvelles règles seront établies pour les services en ligne tels que l’App Store, le Play Store, ainsi que pour les plateformes comme Android et iOS. En ce qui concerne les batteries, y compris celles des smartphones, l’Union européenne est en train de préparer de nouvelles règles.

Plus précisément, il s’agit d’une révision des règles existantes qui régissent actuellement les batteries dans l’Union européenne. Cette révision a été proposée par la Commission européenne afin de prendre en compte les avancées technologiques. Cette semaine, la proposition a été adoptée par un vote du Parlement européen, avec 587 voix pour, 9 contre et 20 abstentions. Selon le communiqué du Parlement, cette révision couvrira l’ensemble du cycle de vie des batteries, de la conception à la fin de vie.

Quant aux appareils mobiles, les futures règles exigent des fabricants qu’ils conçoivent des produits avec des batteries amovibles, permettant aux utilisateurs de les retirer et de les remplacer facilement. Une telle mesure pourrait marquer le retour des batteries amovibles pour les smartphones. Alors qu’elles étaient autrefois la norme il y a quelques années, les fabricants ont progressivement adopté le design unibody, offrant des produits étanches tout en optimisant l’espace disponible.