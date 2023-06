Festival Carthage 2023 : La star américaine Ben Harper confirmée! Réservez vos billets en ligne

Le comité du Festival Carthage 2023 affirme que la star américaine Ben Harper assure un concert dans le cadre de sa 57ème édition. Le site officiel du festival indique que le concert de Ben Harper à Carthage est prévu pour Dimanche 30 juillet 2023 et qu’il est possible de réserver les billets en ligne dès maintenant.

Ben Harper effectue en ce moment une tournée internationale qui l’emmènera dans plusieurs grande villes du monde. Ces trois concerts prévus fin juin et début juillet à Paris affichent sold out.

Ben Harper a sorti 11 albums en une quinzaine d’années, notamment le très engagé “Fight for your mind”. A l’origine d’une musique métissée, Ben Harper puise dans tous les styles musicaux, il navigue aussi bien dans le blues que dans le gospel, le funk, le reggae, la soul ou le rock, et excelle dans l’art de la slide guitar, un style de jeu hérité des joueurs de blues du Mississipi.

On vous invite à écouter ou réecouter ces tubes inoubliables de Ben Harper dans les vidéos qui suivent:

Diamonds On The Inside:

Amen Omen :

With My Own Two Hands:

Jah Work:

Révélé au grand public en 1997 avec l’album “The will to live”, Ben Harper, fait corps avec la musique ; il a déjà derrière lui une belle expérience du milieu artistique. Charismatique chanteur et guitariste américain, Benjamin Chase Harper officie au sein du groupe Ben Harper and the Innocent Criminals.

Les billets du festival Carthage 2023 sont disponibles en ligne sur le site du festival https://e-festivals.tn/.Les prix des billets du concert de Ben Harper au festival Carthage sont fixés à 60 dt gradins et 90 dt chaises.

Tekiano

