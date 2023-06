Doc House Tunisie organise la 3ème édition de la rencontre ‘Point Doc’ à l’IFT (Programme)

Doc House Tunisie organise la 3ème édition de la rencontre annuelle “Point Doc” qui se tient les 22, 23 et 24 Juin 2023 à l’institut français de Tunisie. Point Doc se veut une rencontre annuelle des professionnels et amateurs du Documentaire.

Durant trois jours, professionnels, festivals, chaînes de TV, mécènes, organisations et institutions de film tunisiennes, régionales et internationales se rencontrent dans le but de mettre sous la loupe les problématiques urgentes et importantes liées au documentaire dans un contexte mondial en perpétuel changement.

Cette édition permettra, à travers une série de panels, de séances de pitching, de groupes de réflexion, de rencontres et de projections de films, de faire le point sur des thématiques qui sont au cœur du documentaire.

Programme des projections de Point Doc du 22 au 24 juin 2023 à l’IFT

Cet événement est organisé par Doc House Tunisie, une organisation indépendante à but non lucratif fondée en 2018. Elle œuvre à promouvoir la production, la distribution et le réseautage professionnel liés au documentaire en Tunisie et en Afrique du Nord.

L’entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

