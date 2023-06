La Bibliothèque archéologique de Carthage est de retour

La bibliothèque Sabatino Moscati située au musée national de Carthage sera désormais accessible aux chercheurs et enseignants universitaires. Elle sera ouverte les mardis, mercredis et jeudis, de 9h à 13h. Cette bibliothèque est spécialisée dans les domaines de l’archéologie, des sciences de l’Antiquité, des technologies appliquées au patrimoine culturel et de l’histoire de l’art.

La réalisation du catalogage et de l’indexation des ouvrages a été rendue possible grâce à la collaboration entre la Bibliothèque universitaire de Sassari et l’Institut supérieur des Langues de Tunis, relevant de l’Université de Carthage.

En raison du nombre limité de places disponibles, l’accès à cette bibliothèque se fera uniquement sur rendez-vous. Il convient de souligner que seuls les enseignants, chercheurs et doctorants spécialisés dans les domaines de l’histoire et du patrimoine archéologique antique seront autorisés à y accéder. Les doctorants devront présenter une lettre de recommandation de leur directeur de recherche.