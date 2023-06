Ceresbookshop, première librairie tunisienne en ligne célèbre ses 15 ans. Depuis sa création en 2008, ceresbookshop n’a cessé de présenter les meilleures publications tunisiennes et étrangères aux lecteurs tunisiens.

Fidèle à la culture de l’entreprise mère Cérès, Ceresbookshop a comme objectif de rendre de plus en plus accessible le livre et la lecture en Tunisie (un pays qui compte très peu de librairies), et partout dans le monde.

Durant 15 ans, ceresbookshop a assuré des milliers de commandes, plus de 200 000 livres acheminés pour plus de 100 destinations en Tunisie et à l’internationale.

La crise du COVID a été un des éléments principal qui a permis l’essor de la vente en ligne en Tunisie dans tous les domaines de la consommation, y compris pour ceresbookshop.

Les tunisiens se sont familiarisés avec l’achat à distance, le paiement à la livraison, et le paiement par carte de crédit est devenu plus accessible. Le consommateur tunisien fait de plus en plus confiance dans la vente par correspondance.

Pendant 15 jours, ceresbookshop offre à tous les tunisiens, la possibilité de bénéficier des réductions allant jusqu’à 15% sur son site. Une roue de la fortune est à leur disposition pour jouer et gagner !

Le jeu est disponible sur le site ceresbookshop.com, sur sa page Instagram et Facebook.

D’autres cadeaux sont annoncés quotidiennement sur la page facebook.

Ceresbookshop, est plus qu’une simple librairie en ligne, c’est 15 ans de culture à la portée de tous !

Joyeux anniversaire ceresbookshop !