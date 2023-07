Concert de la chanteuse Zaho à Hammamet : Un show saveur Harissa x Sirop d’érable

La chanteuse Zaho s’est produite à Hammamet dans le cadre d’un concert inédit à la saveur Harissa x Sirop d’érable. L’auteure, compositrice et interprète canado-algérienne Zaho s’est produite mardi 11 juillet 2023 sur la scène de la 57ème édition du Festival International de Hammamet.

Elle a présenté un répertoire de 15 chansons dont les morceaux phares « La roue tourne », « Kif Ndir », « Je te promets » et « C’est Chelou » que le public a résonné en répétant les paroles mot à mot.

Avec sa voix veloutée et en compagnie d’un claviériste, d’un batteur et d’un bassiste, Zaho a proposé un show coloré et a chanté haut et fort son pays natal, l’Algérie. Entre émotion, nostalgie, danse et youyous, le public s’est soulevé suivant le rythme.

Le dernier album de ZAHO s’intitule “Résilience” et comporte 18 chansons fruit d’un processus d’écriture qu’elle a suivi pendant le Covid. Elle a récemment joué dans un film intitulé « Yo Mama » dont la date de sortie en France a eu lieu le 5 juillet.

« Je ne vais pas tarder à revenir en Tunisie et j’espère trouver une formule pour surprendre le public encore plus », a-t-elle déclaré, lors de la conférence de presse organisée après le concert.

Tekiano avec FIH

