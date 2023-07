Le comédien AZ a dérapé lors du spectacle “Nuit du rire à Carthage” qui s’est déroulé dimanche 16 juillet 2023 dans le cadre du festival Carthage 2023. Kamel Ferjani, le directeur du Festival a organisé une conférence pour expliquer les causes de ces dérapages qui ont fait du bruit sur les réseaux sociaux.

Le Comité directeur du Festival International de Carthage et l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques ont invité les représentants des médias à assister à une conférence de presse, lundi soir 17 juillet, au Théâtre antique de Carthage, pour clarifier ce qui a été commis par l’humoriste français lors du spectacle la “Nuit du rire à Carthage”, compte tenu de la polémique qu’il a soulevée sur les réseaux sociaux.

Dans un premier temps, le directeur de la 57ème session, Kamel Ferjani, a expliqué que ce que le comédien AZ a présenté sur la scène du festival était une improvisation qui n’a pas été relevé lors des répétitions.

Il a indiqué que le Comité directeur du festival a convoqué le producteur du spectacle fin mai dernier et lui a demandé de contacter les comédiens pour convenir avec eux de la présentation du spectacle et de les avertir de ne pas aborder des sujets qui affectent les croyances et contredisent la morale. Il a également souligné que le Comité directeur avait assuré le suivi de tous les préparatifs et les répétitions d’avant-spectacle effectués par les six comédiens, sans déceler des dépassements notables.

Cependant, le Comité directeur s’est étonné au cours de la soirée du propos immoral émis par l’humoriste AZ au cours de son sketch, qui portait était sur les travers d’un entretien d’embauche.

Kamel Ferjani a ajouté que le Comité directeur du festival a contacté l’humoriste AZ et lui a demandé de s’excuser auprès des Tunisiens, ce qui s’est réellement passé lors de la conférence de presse qui s’est tenue immédiatement après le spectacle. Il a ajouté que le Comité directeur a également décidé de ne pas décerner aux comédiens le certificat d’hommage (comme cela se produit généralement après le spectacle).

Le directeur du festival a réitéré ses regrets pour cet incident déplorable, soulignant que ce qui s’est passé était indépendant de la volonté du Comité directeur.

Concernant les recettes générées par ce spectacle, M.Kamel Ferjani a précisé que cette soirée a couvert le coût total des cachets, contrairement à ce qui était prévu.

